POL-NB: Brand einer Strohmiete in 17348 Rehberg, LK MSE

PR Friedland (ots) -



Am 04.07.2020, gegen 09:25 Uhr, wurde der Brand einer Strohmiete in 17348 Rehberg mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren und des Polizeireviers Friedland brannte eine Strohmiete (ca. L= 80 m; B=6 m; H= 6m) in voller Ausdehnung. Ein Mitarbeiter des Agrarbetriebes hatte zuvor noch nach dem Bemerken des Brandes versucht, die Strohballen zu entfernen, musste dann aber doch die Feuerwehr informieren. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen brannten Strohballen, die 2020 eingelagert wurden. Am Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Bredenfelde, Hinrichshagen, Mildenitz, Rehberg und Woldegk mit 75 Kameraden beteiligt. Personen wurden nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.500,00 Euro. Nach ersten polizeilichen Ermittlungen und nach Einschätzung des Wehrleiters der Feuerwehr wird von Selbstentzündung ausgegangen.



Im Auftrag



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg







Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: http://presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4642717 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell