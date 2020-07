POL-HRO: Pkw-Brand auf der BAB 20

Rostock (ots) -



Am 03.07.2020 gegen 22:13 Uhr, kam es auf der BAB 20, auf Höhe des km 76,5, in Fahrtrichtung Rostock, zum Brand eines Pkw. Kurz vor dem Autobahnkreuz Wismar fing der Pkw, auf Grund eines technischen Defekts, Feuer. Der Fahrzeugführer konnte seinen Pkw auf den Standstreifen lenken , kam dort zum Stehen und verließ sein Fahrzeug unverletzt. Während der Löscharbeiten, bei denen drei Feuerwehrlöschzüge aus Dorf Mecklenburg und Beidendorf zum Einsatz kamen, war die Autobahn in Richtung Rostock für ca. eine Stunde voll gesperrt.



Michael Brun-Hollien Polizeihauptkommissar PfvD Polizeipräsidium Rostock



