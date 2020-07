POL-HST: Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der B105

B 105/Kummerow (ots) - Am Vormittag des 03.07.2020 ereignete sich auf der B105 bei Kummerow ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier beteiligten Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Ein Pkw war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste für etwa 45 Minuten halbseitig gesperrt werden.



Nach gegenwärtigen Erkenntnissen befuhr eine 40-jährige Deutsche gegen 09:15 Uhr die Bundesstraße aus Richtung Stralsund kommend. Vor ihr fuhren ein Pkw VW sowie zwei Pkw Ford. Auf Höhe eines Parkplatzes hinter der Ortslage Kummerow mussten die beiden Pkw Ford aufgrund von Mäharbeiten verkehrsbedingt halten. Die 40-Jährige in ihrem Pkw VW übersah offenbar aus Unachtsamkeit diese Situation und fuhr auf den vor ihr fahrenden 49-jährigen Deutschen in seinem Pkw VW auf. Dadurch wurde der VW auf den Vordermann, ein 64-jähriger, deutscher Ford-Fahrer und dieser wiederum auf den Ford eines 36-jährigen Deutschen geschoben.



Der 49-Jährige begab sich aufgrund seiner leichten Verletzungen im Anschluss in ärztliche Behandlung. Alle anderen Beteiligten blieben unverletzt. Der Pkw der 40-Jährigen musste abgeschleppt werden. Der entstandene Gesamtsachschaden wird gegenwärtig auf rund 16.500 Euro geschätzt.



