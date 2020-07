POL-GÜ: Angerufene fielen auf Trickbetrüger nicht herein

Güstrow (ots) - Trickbetrüger, die im Landkreis Rostock mehrere ältere Personen angerufen haben, hatten keinen Erfolg. Ob sie einen hohen Gewinn in Aussicht stellten oder eine Notsituation vortäuschten, sind sie aufmerksam gewesen, beendeten das Gespräch und riefen die Polizei.



Auch wenn es in diesen Fällen zu keinem Schaden kam, kann es der Erinnerung nicht genug sein. Deshalb auch hier wieder der Rat:



- Sprechen Sie mit ihren Verwandten und Bekannten. - Seien Sie misstrauisch, beenden das Gespräch und informieren Sie die Polizei. - Geben Sie keine Auskünfte zu privaten Daten und finanziellen Verhältnissen. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. - Geben Sie keine Cash-Codes heraus. Wer die Codes hat, hat das Geld.~



