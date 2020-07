POL-SN: Vermisstenmeldung

Schwerin (ots) - Vermisst wird seit dem 26.06.2020 die Schwerinerin



Fabienne Schulz



Das 15-jährige Mädchen hat am vergangenen Freitag die elterliche Wohnung verlassen und ist seitdem verschwunden. Zuvor hinterließ sie einen Zettel, auf dem unter anderem geschrieben stand, dass sie nicht weiß, wann sie zurückkehren wird.



Am 29.06.2020 erschien die Mutter im Hauptrevier und erstattete Anzeige. Suchmaßnahmen der Polizei führten bisher zu keinem Ergebnis.



Fabienne ist 15 Jahre, ca. 160cm, hat schwarze, längere Haare, trägt eine Brille, hat zwei Nasenpercing und ist schlank. Sie ist bekleidet mit pinkfarbenen Nike-Turnschuhen und einer dunklen Leggins, mehr ist nicht bekannt.



Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen bitte an das Polizeihauptrevier unter 0385/5180-2224 oder per Notruf 110.



