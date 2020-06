POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Grevesmühlen (ots) -



Am 30.06.20 gegen 16:29 Uhr ereignete sich in Schönberg ein schwerer Verkehrsunfall. Der Fahrer eines VW Golf befuhr auf der B104 aus Richtung Selmsdorf die Lübecker Straße in Richtung Schönberg. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und prallte in der weiteren Folge gegen einen Straßenbaum. Der 44-jährige deutsche Fahrer wurde eingeklemmt und aufgrund seiner schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Durch den Unfall musste die Lübecker Straße zeitweise voll gesperrt werden.



