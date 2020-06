POL-HRO: Öffentlichkeitsfahndung nach Vermisstem 13-Jährigen aus Schwerin

Schwerin (ots) -



Seit dem 30.06.2020 gegen 13:30 Uhr wird der 13-jährige Florian Alexander Fröhlich vermisst.



Er verließ die großelterliche Wohnung im Obotritenring in Schwerin in unbekannte Richtung und ist seither unbekannten Aufenthaltes.



Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er eine grüne Jogginghose, ein oranges Oberteil und eine hellgraue Jacke.



Er hält sich gelegentlich in den Stadtteilen Großer Dreesch und Mueßer Holz auf.



Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Florian.



Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt das Polizeihauptrevier Schwerin unter der Rufnummer 0385-51802224 entgegen.



Im Auftrag Norman Lauter, Polizeikommissar Polizeihauptrevier Schwerin



