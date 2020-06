POL-HRO: Verkehrsunfall auf Dierkower Allee

Rostock (ots) - Heute kam es im Bereich Dierkow zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Der Unfall ereignete sich gegen 13:00 Uhr auf der Kreuzung Hinrichsdorfer Straße / Dierkower Allee.



Nach ersten Erkenntnissen fuhr ein 63-jähriger Autofahrer auf der Dierkower Allee in den benannten Kreuzungsbereich in Richtung Toitenwinkler Allee. Der zweite Autofahrer im Alter von 74 Jahren befuhr die Hinrichsdorfer Straße und wollte ebenfalls die Kreuzung passieren. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Beide Beteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden ins Krankenhaus gebracht. Es entstand erheblicher Sachschaden von rund 42.000 Euro.



Die Polizei nahm eine Verkehrsunfallanzeige auf. Alle beteiligten Personen sind deutscher Herkunft.



