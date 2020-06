POL-LWL: Betrunkener Autofahrer rammte Schutzplanken und flüchtete

Stolpe / Wöbbelin (ots) - Nach einem Zusammenstoß mit zwei Schutzplanken ist am späten Montagabend gegen 22:30 Uhr ein Autofahrer auf der Autobahn 24 vom Unfallort geflüchtet. Nach Zeugenaussagen und dem Spurenaufkommen zufolge befuhr der 32-jährige Fahrer die A 24 in Fahrtrichtung Berlin und kam zunächst mit seinem Renault nach rechts von der Straße ab, fuhr gegen die Außenschutzplanke und anschließend nach links gegen die Mittelschutzplanke. Auf Höhe des Autobahnkreuzes Schwerin ließ er das nicht mehr fahrtüchtige Fahrzeug auf der Überholfahrspur stehen und flüchtete fußläufig vom Unfallort. Der Fahrer konnte wenig später schwer verletzt von der Polizei gestellt werden. Ein Atemalkoholwert beim mutmaßlichen Unfallverursacher ergab einen Wert von 1,51 Promille. Der Bosnier wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Sein Fahrzeug wurde bei dem Unfall, den ein Zeuge der Polizei meldete, beschädigt und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von ca. 6000EUR. Die Feuerwehr kam ebenfalls zum Einsatz, da Betriebsstoffe aus dem Unfallfahrzeug liefen.



