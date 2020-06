LWSPA M-V: LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung auf der Stör-Wasserstraße - Plate

Schwerin (ots) - Am 29.06.2020 gegen 21:30 Uhr wurde der WSPI Schwerin eine GVU auf der Stör-Wasserstraße, im Bereich zwischen Hubbrücke Plate und Schleuse Banzkow, durch einen Angler angezeigt. Die Gewässerverunreinigung durch eine benzinartige Flüssigkeit, hatte eine Ausdehnung von 700 Metern. Durch die FFw Plate wurde die Verunreinigung als bekämpfungswürdig eingeschätzt und durch das Ausbringen eines Ölschlengels eine Ausbreitung der GVU unterbunden. Die WSPI Schwerin unterstützte landseitig den Feuerwehreinsatz. Die parallel laufende Verursacherermittlung verlief bislang negativ, weitere Ermittlungen dauern an.



Susanne Philippzig, PHKin Schichtdienstleiterin Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin Telefon: 0385/555760 Fax: 0385/555720 E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108749/4638074 OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell