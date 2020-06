POL-LWL: Brennender Transporter auf der A 24 (Erstmeldung)

Hagenow / Stolpe (ots) - Die BAB 24 zwischen den Anschlussstellen Wöbbelin und Hagenow ist derzeit in Fahrtrichtung Hamburg voll gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen soll ein mit einem PKW beladener Kleintransporter auf dem Standstreifen in Brand geraten sein. Genaue Informationen zur Brandursache können noch nicht konkret gemacht werden. Es wurden keine Personen verletzt. Die Feuerwehr ist bereits zur Brandbekämpfung vor Ort. Der Verkehr wird derzeit an der Anschlussstelle Wöbbelin abgeleitet.



