POL-HRO: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer

Am Sonntag, den 28.06.2020, kam es gegen 11:00 Uhr, auf der BAB 24 ,auf Höhe Dodow, in Fahrtrichtung Berlin, zu einem schweren Verkehrsunfall mit einem verletzten 64 jährigen deutschen Motorradfahrer. Dieser verlor die Kontrolle über seine Maschine und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und wurde mittels RTW zur weiteren Behandlung ins Klinikum Schwerin gebracht. Am Motorrad selbst entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 40.000 Euro. Zur Unfallaufnhame und Bergung wurde die Richtungsfahrbahn Berlin für eine Stunde gesperrt, wodurch es zu Behinderungen und Stauerscheinungen kam.



