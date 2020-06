POL-NB: Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in 18528 Bergen

Bergen (ots) -



Am 28.06.2020 gegen 04:00 Uhr wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern-Rügen darüber informiert, dass es in 18528 Bergen in der Straße ´Trebelhof´ im Keller eines Mehrfamilienhauses brennt. Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten des Polizeihauptrevieres Bergen bestätigte sich der Sachverhalt. Vor Ort befanden sich bereits die Freiwilligen Feuerwehren aus Bergen, Sehlen und Garz. Diese hatten bereits mit den Löscharbeiten begonnen und waren dabei die 28 Bewohner des Wohnhauses zu evakuieren, da die Rauchentwicklung sehr stark war. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde festgestellt, dass der Ausgangspunkt des Brandes ein im Keller unter dem Stromkasten abgestelltes Bett war. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Aus diesem Grund hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Nach Abschluss alle Löschmaßnahmen konnten alle Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren. Durch das Feuer wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich aber auf ca. 15.000,-EUR.



