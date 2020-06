LWSPA M-V: Badeunfall im Krakower See

Waldeck (ots) - Am Samstag, 27.06.2020, ereignete sich gegen 14:15 Uhr im Krakower See ein tödlicher Badeunfall. Beim Schwimmen ertrank eine 53 jährige Deutsche aus ungeklärten Umständen. Dies wurde durch eine Familienangehörige beobachtet, die mit weiteren hinzugerufenen Angehörigen die Person bergen konnten. Eingeleitete Reanimationsmaßnahmen waren leider nicht erfolgreich. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Badeunfall auf, konnte aber keine Hinweise auf ein Fremdverschulden feststellen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Wasserschutzpolizeiinspektion Schwerin Telefon: 0385/555760 Fax: 0385/555720 E-Mail: wspi-schwerin@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108749/4636202 OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell