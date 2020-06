POL-HRO: Brand eines reetgedeckten Hauses nach Blitzeinschlag

Elmenhorst/Lichtenhagen (ots) -



Am 27.06.2020 gegen 18:58 Uhr schlug nach derzeitigen Erkenntnissen während eines Gewitters ein Blitz im Dachstuhl des im Jahre 1822 errichteten Hauses ein. Hierdurch wurde das Reetdach in Brand gesetzt. Das Wohnhaus mit angrenzender Scheune brannte bis auf die Grundmauern nieder. Die einzige Bewohnerin des Hauses konnte dieses eigenständig und rechtzeitig verlassen.



Zur Brandbekämpfung kamen die Rostocker Berufsfeuerwehr sowie die Freiwilligen Feuerwehren Admannshagen/Bargeshagen, Elmenhorst, Lambrechtshagen/Sievershagen und Nienhagen zum Einsatz. Für die Dauer des Löscheinsatzes sowie aufgrund von Sichtbehinderungen musste die Dorfstraße voll gesperrt werden.



Der Sachschaden wird auf ca. 750.000 Euro geschätzt.



