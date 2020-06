POL-NB: Brand einer Strohballenpresse auf einem Feld bei 18445 Hohendorf

Barth (ots) -



Am 27.06.2020, wurde in den Mittagstunden auf einem Feld bei 18445 Hohendorf Heu gepresst. Dabei geriet die Strohballenpresse, welche an einen Traktor angehängt war, wegen eines technischen Defektes in Brand. Der 68-jährige deutsche Traktorfahrer hängte die Strohballenpresse geistesgegenwärtig ab und rief die Feuerwehr. Ca. 35 Kameraden der eingesetzten Freiwilligen Feuerwehren aus Prohn, Preetz, Klausdorf und Altenpleen konnten das Ausbrennen der Maschine und damit ihre Zerstörung nicht mehr verhindern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- Euro.



