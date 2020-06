POL-NB: 34-jährigern Mann bei Rohrleitungsarbeiten leicht verletzt

Alt Falkenhagen (ots) - Am 26.06.2020 gegen 08:45 Uhr ist es zu einem Arbeitsunfall in der Nähe der Ortschaft Alt Falkenhagen gekommen, bei welchem ein 34-jähriger Mann leicht verletzt wurde.



Derzeit finden zwischen Neu Falkenhagen und Alt Falkenhagen Rohrleitungsarbeiten statt. Nach jetzigem Ermittlungsstand geriet dabei ein 34-jährige Mann aus noch unbekannten Gründen unter eine Kabeltrommel. Anwesende Kollegen befreiten den Mann und verständigten die Rettungskräfte. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Neubrandenburg geflogen.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Das Landesamt für Gesundheit und Soziales - Bereich Arbeitsschutz - wurde über den Sachverhalt informiert und entsandte einen Mitarbeiter vor Ort.



