POL-NB: Betrügerische Dachdecker in Malchow

Malchow (ots) - Am 25.06.2020 gegen 11:00 Uhr meldete sich eine aufmerksame Hinweisgeberin über den Notruf der Polizei in der Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg und teilte mit, dass in der Straße Kloster in Malchow betrügerischen Dachdecker unterwegs sind und es gegenwärtig zu einem Betrug ihrer 82-jährigen Nachbarin gekommen ist.



Die Beamten des Polizeireviers Röbel haben sich daraufhin in die Straße Kloster in Malchow begeben, wo sich folgender Sachverhalt zugetragen hat. Am Vormittag des 25.06.2020 gegen 10:30 Uhr fuhren drei unbekannte männliche Personen, augenscheinlich südländischer Herkunft, mit einem Transporter der Marke Fiat Ducato in grau mit polnischem Kennzeichen zunächst wahllos in der Straße Kloster in Malchow umher, bevor sie bei der Geschädigten (deutsche Staatsangehörigkeit), die in einem älteren Haus wohnt, klingelten. Den drei Tätern ist es anschließend gelungen, die Geschädigte von der Erneuerung ihrer Dachrinnen zu überzeugen. Man vereinbarte einen Preis von 170EUR. Die Täter begannen daraufhin mit der Arbeit, forderten aber nach Abschluss nicht 170EUR, sondern 2500EUR. Die Geschädigte zahlte nach einem Streitgespräch, in welchem sie eingeschüchtert wurde, letztlich die geforderten 2500EUR. Anschließend flüchteten die Täter mit dem besagten Fahrzeug in unbekannte Richtung. Umgehende Fahndungsmaßnahmen blieben bislang erfolglos.



Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zeugen die nähere Angaben zu den Tätern machen könne, bzw. denen das Fahrzeug, ein Fiat Ducato in grau, aufgefallen ist, melden sich bitte bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931 - 848 0.



Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang erneut vor dieser Betrugsmasche. Auch im Raum Rostock ist es vor wenigen Tagen zu gleichgelagerten Betrugsstraftaten gekommen. Seien Sie skeptisch, wenn Ihnen Handwerker unangekündigt Angebote an der Haustür, insbesondere Dacharbeiten oder die Reinigung von Pflastersteinen, machen.



Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und prüfen Sie Angebote immer sorgfältig. Unterschreiben Sie nicht vorschnell und lassen die Handwerker nicht sofort mit der Arbeit beginnen. Nehmen Sie unbedingt Abstand von mündlichen Vereinbarungen. Die Betrüger haben es sich zu eigen gemacht, den Preis vorab zu verhandeln. Im Nachhinein wird meistens darüber gestritten, dass die Geschädigten die Vereinbarungen falsch verstanden haben und es wird ein weitaus höherer Preis gefordert. Da es sich in den meisten Fällen um reisende Tätergruppen handelt, möchten wir auch Campingplatzbetreiber oder Besitzer von Pensionen bitten, sich gegebenenfalls bei uns zu melden. Oftmals halten sich die Täter in der Region auf Campingplätzen oder Pensionen auf, bevor sie weiterreisen. Hinweise dazu nimmt jede Polizeidienststelle oder die Internetwache über www.polizei.mvnet.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4635361 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell