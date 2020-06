POL-NB: Termine der Polizeiinspektion Neubrandenburg zur Fahrradcodierung 2.Halbjahr 2020

LK MSE (ots) - Nachdem aufgrund der Corona-Pandemie viele Fahrradcodierungen im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte im ersten Halbjahr 2020 abgesagt werden mussten, können die Präventionsberater der Polizeiinspektion Neubrandenburg nun wieder allen Interessierten die Möglichkeit zur kostenlosen Fahrradcodierung anbieten.



Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit dazu zu geben, finden die Fahrradcodierungen an verschiedenen Tagen und Orten statt.



Interessierte Radfahrer bringen bitte ihren Personalausweis, sowie den Eigentumsnachweis mit. Besitzer von E-Bikes sollten darüber hinaus auch den Akku-Schlüssel mitbringen, da der Akku für die Codierung abgebaut werden muss. Wer nicht volljährig ist benötigt eine Erlaubnis der Erziehungsberechtigten.



Bitte denken Sie daran, dass wir uns immer noch in Zeiten von Corona befinden. Da es vor Ort zu Wartezeiten kommen kann, bitten wir Sie darum einen Mindestabstand von 1,5m einzuhalten. Wir empfehlen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.



Hier finden Sie alle geplanten Termine für den Landkreis Mecklenburgische Seenplatte:



o Donnerstag, 02.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Demmin, Markt



o Dienstag, 07.07.2020 10:00 - 15:00 Uhr Röbel, Stadthafen



o Mittwoch, 08.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Donnerstag, 09.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Dienstag, 14.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Malchin, Markt



o Mittwoch, 15.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Donnerstag, 16.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Dienstag, 21.07.2020, 09:00 - 15:00 Uhr Altentreptow, vor dem Autobahn-und Verkehrspolizeirevier



o Donnerstag, 23.07.2020 09:00 - 15:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Mittwoch, 26.08.2020 10:00 - 15:00 Uhr Friedland, Markt



o Dienstag, 01.09.2020 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum



o Dienstag, 08.09.2020 10:00 - 16:00 Uhr in Malchow, Polizeistation



o Mittwoch, 16.09.2020 10:00 - 16:00 Uhr Neubrandenburg, Polizeihauptrevier



o Donnerstag, 24.09.2020 10:00 - 15:00 Uhr Waren, Müritzeum



o Mittwoch, 14.10.09.2020 12:00 - 16:00 Uhr Neunbrandenburg, Bethaniencenter



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4634990 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell