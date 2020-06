POL-NB: VU mit einer schwer verletzten Person auf der BAB 20, LK MSE

AVPR Altentreptow (ots) -



Heute kam es gegen 18:00 Uhr auf der BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck, auf Höhe des AS Anklam, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen und nach eigenen Aussagen der alleinbeteiligten Fahrzeugführerin, befuhr die 22-jährige Frau die BAB 20 in Fahrtrichtung Lübeck. In der Folge hatte die Berlinerin (deutsche Staatsbürgerin) die Absicht, an der AS Anklam die BAB 20 zu verlassen. Auf Grund der zu hohen Geschwindigkeit kam der PKW nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich anschließend. Die Berlinerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam zur weiteren medizinischen Behandlung in das Klinikum Neubrandenburg. Durch einen Abschleppdienst erfolgte die Bergung des PKW Honda Jazz. Für die Bergung des PKW war eine kurzzeitige Vollsperrung notwendig. Es entstand Sachschaden von etwa 6.000 EUR.



Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



