POL-LWL: LKW überrollt Krankenfahrstuhl- Mann leicht verletzt

Lübz (ots) - Der Fahrer eines Krankenfahrstuhls ist am Donnerstagvormittag in Lübz bei einer Kollision mit einem LKW leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll das 56-jährige Unfallopfer mit seinem Krankenfahrstuhl zwischen zwei haltenden LKW die Straße überquert haben, als plötzlich beide LKW anfuhren und eines der Lastautos den Krankenfahrtstuhl erfasste. Dabei kippte das Versehrtenfahrzeug auf die Seite, worauf der 56-jährige Deutsche seitlich aus dem Gefährt fiel. Er erlitt Hautabschürfungen und lehnte eine medizinische Behandlung vor Ort ab. Der Krankenfahrstuhl wurde indes durch den LKW überrollt und schwer beschädigt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache. Vermutlich hatte der betreffende LKW- Fahrer den querenden Krankenfahrstuhl nicht bemerkt.



