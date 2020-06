LWSPA M-V: Gewässerverunreinigung durch gesunkenes ehemaliges Fischerboot

Waldeck (ots) - Am 24.06.2020 gegen 20:00 Uhr wurde die Wasserschutzpolizei Wolgast über ein gesunkenes ehemaliges Fischerboot im Hafen von Rieth informiert. Das 8m lange Holzboot liegt an seinem Liegeplatz auf Grund. Lediglich der Mast ist noch zu sehen. Die örtlichen Freiwilligen Feuerwehren brachten Ölsperren aus um die Ausbreitung der austretenden Betriebsstoffe zu begrenzen. Die WSPI Wolgast hat vor Ort die Ermittlungen zur Ursache des Sachverhaltes aufgenommen. Es wurde eine Strafanzeige gegen den Eigentümer des Bootes aufgenommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de Internet: http://www.polizei.mvnet.de



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern Pressestelle Robert Stahlberg Telefon: 038208/887-3112 E-Mail: presse@lwspa-mv.de www.facebook.com/WasserschutzpolizeiMV/



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108749/4634323 OTS: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern



Original-Content von: Landeswasserschutzpolizeiamt Mecklenburg-Vorpommern, übermittelt durch news aktuell