POL-GÜ: Unbekannte hakten Hobby-Wohnwagen an und fuhren weg

Stäbelow (ots) - In der Nacht zum 25.06.2020, 22:00 Uhr und 06:15 Uhr, wurde in Stäbelow ein vor dem Grundstück abgestellter Hobby-Wohnwagen KMF545 im Wert von 20.000 Euro entwendet. Neben dem Wohnwagen sucht die Polizei auch nach dem Kennzeichen LRO-C1227. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan zu melden. Telefon 038203-560



