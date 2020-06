POL-SN: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung

Schwerin (ots) - Der Vermisste Sören M. aus Schwerin konnte durch die Öffentlichkeitsfahndung in München festgestellt werden.



Dort wurde der Vermisste als Patient in ein Krankenhaus eingeliefert, da er einen Unfall hatte. Warum Herr M. nach München fuhr ist derzeit nicht bekannt.



Die Polizei bedankt sich für die Unterstützung bei der Suche nach der vermissten Person und bittet um die Löschung des Fotos und der persönlichen Daten.



