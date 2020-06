POL-GÜ: Polizei stoppte betrunkenen Autofahrer

Laage (ots) - Am 24.06.2020 gegen 20:00 Uhr wurde im Stadtgebiet Laage ein PKW Peugeot aus dem Landkreis Rostock kontrolliert. Der deutsche 52jährige Fahrer war den Beamten zuvor durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Die Polizeibeamten führte vor Ort eine Atemalkoholkontrolle bei dem Mann durch. Der Test bei dem Fahrzeugführer ergab einen Wert von 2,60 Promille. Es wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.



