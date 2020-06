POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle auf der B103n in Richtung Warnemünde

Rostock (ots) - Zwei Verkehrsunfälle auf der B 103n sorgten im nachmittäglichen Berufverkehr für teils erhebliche Behinderungen in Richtung Warnemünde.



Zwischen Zoo und Schutower Kreuz querte eine Entenfamilie die Bundesstraße. Das veranlasste einen PKW-Fahrer anzuhalten. In der nachfolgenden Kolonne bemerkte ein nachfolgender Fahrzeugführer das Geschehen zu spät, fuhr auf den vor ihm befindlichen PKW Opel auf, der wiederum mit dem vor ihm befindlichen PKW Skoda kollidierte. Eine 77jährige Fahrzeuginsassin wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand ca. 4000 Euro Sachschaden.



In dem sich bildenden Rückstau, ereignete sich ein weiterer Auffahrunfall zwischen einem Audi und einem Opel. Hier blieb es bei Sachschaden. Der ist mit ca. 50.000 Euro recht erheblich.



Bis gegen 17:45 Uhr gab es Behinderungen für den fließenden Verkehr in Richtung Warnemünde.



