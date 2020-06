POL-LWL: Päckchen und Briefe in Müllcontainer entdeckt

Sternberg (ots) - In Sternberg sind in einem Papiercontainer zwei mit Päckchen und Briefen gefüllte Plastiksäcke entdeckt worden. Ein Zeuge hatte den ungewöhnlichen Fund am Montag der Polizei mitgeteilt. Wie sich herausstellte, war ein Großteil der Päckchen und Briefe bereits geöffnet. Inwieweit Gegenstände aus den Päckchen oder Schriftgut aus den Briefen gestohlen wurde, ist noch unklar. Unklar ist unterdessen auch, wer die Postsendungen dort entsorgt hat. Entsprechend der Adressdaten ist davon auszugehen, dass die Post für Empfänger in der Region Parchim bestimmt war. Die Kriminalpolizei hat jetzt Ermittlungen unter anderem wegen Verletzung des Postgeheimnisses eingeleitet. Mit einzelnen Empfängern hat sich die Kriminalpolizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) bereits in Verbindung gesetzt.



