POL-LWL: Weggeworfener Böller verursachte Böschungsbrand

Ludwigslust (ots) - Nach einem Böschungsbrand in Ludwigslust ermittelt jetzt die Polizei wegen Sachbeschädigung und Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz. Unbekannte hatten am Dienstagabend eine Böschung an den Bahngleisen im Laascher Weg mit einem Böller in Brand gesetzt. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand, der sich bereits auf einer Fläche von ca. 150 Quadratmeter ausgebreitet hatte. Die Polizei stellte anschließend auf dem angebrannten Areal Reste eines Böllers sicher. Laut einer Zeugenaussage, wurde hatte eine Anwohnerin kurz vor Ausbruch des Brandes ein lauter Knall wahrgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.



