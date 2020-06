POL-HWI: Verkehrsprävention im verkehrsberuhigten Bereich in Boltenhagen

Wismar (ots) - In den Vormittagsstunden des 23. Juni 2020 führten die Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Wismar gemeinsam mit dem Stationsbeamten aus Boltenhagen in der dortigen Kastanienallee verkehrspräventive Maßnahmen durch.



Hierzu stellten die Beamten eine Geschwindigkeitstafel im verkehrsberuhigten Bereich, der ausschließlich in Schrittgeschwindigkeit zu befahren ist, auf.



Innerhalb eines zwei-Stunden-Zeitraumes konnten 22 Fahrzeuge, die die Schrittgeschwindigkeit deutlich überschritten hatten, festgestellt werden. Die eingesetzten Beamten hielten diese Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer, überwiegend Einheimische, an, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen.



Hierbei mussten die Beamten feststellen, dass dem Großteil der angesprochenen Fahrzeugführer/-innen offenbar nicht bewusst war, mit welcher Geschwindigkeit ein verkehrsberuhigter Bereich befahren werden darf. Mehrfach erhielten die Beamten auf Nachfrage die Antwort, dass die zulässige Höchstgeschwindigkeit in einem solchen Bereich bei 30 km/h läge.



Die beiden schnellsten Fahrzeugführer waren laut Messtafel mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h unterwegs.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wismar Pressestelle Jessica Lerke, Axel Köppen Telefon 1: 03841/203 304 Telefon 2: 03841/203 305 E-Mail: pressestelle-pi.wismar@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Informationsangebot in sozialen Netzwerken: https://twitter.com/Polizei_NWM https://de-de.facebook.com/Polizeiwestmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108764/4633109 OTS: Polizeiinspektion Wismar



Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell