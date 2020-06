POL-NB: Diebstahl eines Motorrades KTM

Wesenberg (ots) - Im Zeitraum vom 22.06.2020 20:30 Uhr - 23.06.2020 20:00 Uhr kam es in Wesenberg zum Diebstahl eines Motorrads.



Dabei wurde das Kraftrad der Marke KTM (EXC 125) aus einem verschlossenen Schuppen in der Bahnhofstraße entwendet. Nachdem bislang unbekannte Täter den Schuppen gewaltsam geöffnet haben, schoben sie das Kraftrad über eine Rasenfläche in Richtung der dortigen Gärten. Der Wert des Kraftrades beträgt ca. 4000EUR. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.



Zeugen werden gebeten sich beim Polizeihauptrevier in Neustrelitz unter der Nummer 03981 - 258 224 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.



Rückfragen bitte an:



Kathrin Jähner Polizeiinspektion Neubrandenburg Telefon: 0395/5582-5003 E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4632884 OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell