POL-SN: Vermisstenfahndung der Schweriner Polizei

Schwerin (ots) - Seit Montagabend wird der Schweriner Sören Maack von seinen Angehörigen vermisst.



Herr Maack ist 52 Jahre alt, ca.195cm, hat kurze graue Haare, trägt einen Drei-Tage-Bart.



Bekleidet ist der Vermisste mit einer hellen Hose, beiger Jacke, einem türkisfarbenen T-Shirt und braunen Halbschuhen, er führt einen Rucksack bei sich.



Die Polizei hat am gestrigen Tag und in der vergangenen Nacht mit Personenspürhunden, eigenen Suchkräften und in der vergangenen Nacht mit dem Polizeihubschrauber vergeblich nach dem Vermissten gesucht.



Herr Maack benötigt aufgrund von schweren Erkrankungen dringend Medikamente.



Hinweise zum Aufenthalt an die Polizei unter 0385/5180-2224 oder per Notruf 110



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Schwerin Pressestelle Steffen Salow Telefon: 0385/5180-3004 E-Mail: pressestelle-pi.schwerin@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/83338/4632616 OTS: Polizeiinspektion Schwerin



Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell