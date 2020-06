POL-HRO: Polizeieinsatz in Hagenow

Hagenow (ots) -



Am Dienstagabend kam es gegen 21:00 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Hagenower Teichstraße. Hinweisgeber hatten eine mögliche Schlägerei zwischen zwei Gruppen von ca. acht Personen gemeldet. Die vor Ort eingesetzten Polizeibeamten stellten in der Nähe des Tatortes drei alkoholisierte männliche Personen fest. Bei der Überprüfung dieser stellte sich heraus, dass gegen einen der jungen Männer (21, eritreisch) ein Haftbefehl vorlag. Bei der Vollstreckung dieses Haftbefehls wurden die Polizeibeamten durch den Mann und seine zwei somalischen Begleiter (20, 21 Jahre) zunächst beleidigt und im weiteren Verlauf körperlich angegriffen. Dabei wurde ein Polizeibeamter leicht verletzt. Der Haftbefehl gegen den Eritreer konnte dennoch vollstreckt werden. Seine Begleiter wurden in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an.



Im Auftrag M. Funk Polizeipräsidium Rostock, Polizeirevier Hagenow



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4632577 OTS: Polizeipräsidium Rostock



Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell