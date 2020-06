LWSPA M-V: Waggons im Stralsunder Hafen entgleist

Waldeck (ots) - Am gestrigen Abend kam es gegen 19:45 Uhr auf dem Gelände der SWS Seehafen Stralsund GmbH im Südhafen Stralsund zu einem Bahnunfall. Aus bisher noch ungeklärter Ursache entgleisten drei Waggons. Infolge des Unfalls entstanden Schäden an der Gleisanlage und dem Gleisbett. Die Höhe des Schadens kann bisher nicht beziffert werden. Beamte der Wasserschutzpolizeiinspektion Stralsund sind mit den Ermittlungen betraut.



