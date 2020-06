POL-LWL: Produktionsgebäude in Gallin in Brand geraten- Anwohner sollen Fenster und Türen geschlossen halten (Erstinformation)

Gallin / Boizenburg (ots) - Im Gewerbegebiet Gallin ist am Dienstagvormittag eine Produktionshalle in Brand geraten. Ersten Erkenntnissen zufolge ist das Feuer von einer großen Druckmaschine ausgegangen. Das Gebäude wurde nach Brandausbruch sofort evakuiert. Personen kamen nicht zu Schaden. Es ist ersten Erkenntnissen zufolge nicht auszuschließen, dass chemische Stoffe, wie Acetate und Ethanol, die für den Produktionsablauf benötigt werden, ebenfalls in Brand gerieten. Dadurch können möglicherweise giftige Dämpfe entweichen. Aus diesem Grunde werden Anwohner aufgefordert, Fenster und Türen zu schließend. Etwa 50 Feuerwehrleute aus der Region sind derzeit im Einsatz, um die Flammen zu löschen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Der Kriminaldauerdienst der Polizeiinspektion Ludwigslust hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.



