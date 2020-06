POL-HRO: Versammlungsgeschehen in Rostock am 22. Juni 2020

Rostock (ots) - Am 22. Juni 2020 wurden in der Rostocker Innenstadt im Bereich Neuer Markt mehrere angemeldete Versammlungen durchgeführt. Das Versammlungsgeschehen begann 17 Uhr und endete ca. 20 Uhr.



Im Bereich Neuer Markt gab es zwei angemeldete Demonstrationen: ´Die Würde aller Menschen ist unantastbar´ auf der Südseite des Neuen Marktes sowie der Gegendemonstration ´Die neue Normalität muss antikapitalistisch, sozial, solidarisch, selbstbestimmt und grenzenlos sein.´ auf der Nordseite.



Die Versammlung auf der Südseite begann 18 Uhr und fand entgegen der vorhergegangenen Versammlungslagen nicht stationär statt, sondern in Form eines genehmigten Aufzugs. Dieser erstreckte sich vom Neuen Markt über die Steinstraße bis zum Rosengarten. An dem Aufzug nahmen rund 130 Menschen teil.



An der Gegendemonstration beteiligten sich ca. 30 Menschen. Sie formierte sich bereits gegen 17 Uhr auf dem Neuen Markt.



Die eingesetzten Kräfte konnten bei allen Versammlungen das Recht auf Versammlungsfreiheit gewährleisten.



