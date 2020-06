POL-HWI: Mopedfahrer übersehen

Warin (ots) - Gestern Nachmittag, 15:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Warin. Übereinstimmend teilten die Beteiligten den unfallaufnehmenden Polizeibeamten mit, dass der 58-jährige Autofahrer die Schweriner Straße in Richtung Nisbill befuhr und links in einen Garagenkomplex abbiegen wollte. Dabei übersah er einen ihm entgegenkommenden 23-jährigen Fahrer auf seiner Simson. Infolge der Kollision stürzte der Mopedfahrer, verletzte sich dabei leicht und konnte sich eigenständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Gesamtschaden belief sich auf 1.500 EUR.



