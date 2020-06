POL-LWL: Frau von Landmaschine erfasst und schwer verletzt

Klinken (ots) - Auf einem Feld bei Klinken ist am Sonntagabend eine 30-jährige Frau von einer Landmaschine schwer verletzt worden. Die Frau wurde von einem rotierenden Teil eines sogenannten Heuwenders erfasst und dabei eingeklemmt. Herbeigerufene Feuerwehrleute mussten die eingeklemmte Frau befreien und hierzu ein Maschinenteil mit einem Schneidwerkzeug abtrennen. Die aus der Region stammende Frau, die bei Bewusstsein war, kam anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Nach ersten Erkenntnissen hatte der eigene Ehemann den Traktor mit Heuwender auf dem Feld angehalten, um die Arbeitsmaschine zu justieren. Als er daraufhin die Arbeit fortsetzen wollte, bemerkte er offensichtlich nicht, dass seine Frau sich noch unmittelbar an der Arbeitsmaschine befand. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen.



