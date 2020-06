POL-LWL: BAB 24 Vollsperrung in Fahrtrichtung Hamburg aufgehoben

Suckow / Stolpe (ots) - Nach einem Verkehrsunfall auf der BAB 24 am Montagmorgen bei Suckow (wir informierten), hat die Polizei die Vollsperrung in Fahrrichtung Hamburg jetzt aufheben können. Ein PKW war aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich in einer angrenzenden Böschung Überschlagen. Der Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in Krankenhaus. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber am Unfallort gelandet. Am PKW entstand Totalschaden.



