POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung-53-jähriger Mann aus 18375 Born a. Darß verschwunden

Barth (LK VR) (ots) - Am Sonntag, dem 21.06.2020, gegen 23:00 Uhr wurde Herr Steffen Klinckmann, der ohne festen Wohnsitz in Born a. Darß aufhältig war, als vermisst gemeldet. Er hielt sich in zurückliegender Zeit in der ehemaligen Waldschenke in der Chausseestraße in Born auf und wurde letztmalig am Sonntag, 21.06.2020 gegen Mittag gesehen. Er ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der 53-jährigeVermisste ist ca. 175 - 180 cm groß, schlank, hat kurze dunkle Haare und trägt vermutlich eine rote Jacke sowie eine dunkle Jogginghose. Er könnte mit einem Damenrad unterwegs sein. Zeugen, die Angaben zur Person oder zum Aufenthalt machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Barth, Tel. 038231 6720 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden, da der Mann dringend ärztliche Hilfe benötigt.



PHK Rüdiger Ochlast



Polizeipräsidium Neubrandenburg



Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg Pressestelle Nicole Buchfink Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit Telefon: 0395/5582-2041 Fax: 0395/5582-2006 E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4630079 OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell