POL-NB: 1650EUR Schaden nach Sachbeschädigung an Bienenkästen nahe Bollewick

Bollewick (ots) - In der Zeit vom 16.06.2020 bis zum 18.06.2020 haben bislang unbekannte Täter nahe der Ortschaft Bollewick mehrere Bienenkästen beschädigt und dadurch einen Schaden von ca. 1650,-EUR verursacht.



Nach bisherigem Kenntnisstand haben unbekannte Täter in der Zeit vom 16.06.2020 08:30 Uhr bis 18.06.2020 09:00 Uhr vier Bienenkästen, die an der L 24 zwischen Bollewick und Kambs an einem Feldweg standen, mit einer unbekannten Flüssigkeit übergossen und dadurch erheblich beschädigt. Die in den Kästen befindlichen Bienen wurden dadurch getötet und der Honig unbrauchbar.



Die Ermittlungen wurden aufgrund der Sachbeschädigung und des Verstoßes gegen das Bundesnaturschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Röbel unter der Telefonnummer 039931- 8480 zu melden.



