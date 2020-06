POL-HRO: Einladung für Medienvertreter - Amtseinführung der Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock

Rostock (ots) - Die Polizeiinspektion Rostock lädt interessierte Medienvertreter recht herzlich zur Amtseinführung der neuen Leiterin des Kriminalkommissariats Rostock, Frau Polizeirätin Diana Brauer, ein. Die studierte Volljuristin leitet bereits mehrere Monate die Geschicke dieses Kriminalkommissariats und lässt dabei die wertvollen Erfahrungen aus ihrer vorherigen Funktion als Leiterin des Kriminalkommissariats in Stralsund einfließen. Die offizielle Amtseinführung hat sich aus zunächst gesundheitlichen Gründen und der sich zeitlich anschließenden Corona-Situation verzögert.



Die feierliche Amtseinführung findet nunmehr am 25. Juni 2020, 13.00 Uhr im Innenhof der Polizeiinspektion Rostock in der Ulmenstraße 54 statt. Sie wird von dem Minister für Inneres und Europa, Herrn Lorenz Caffier, unter Teilnahme des Inspekteurs der Polizei, Wilfried Kapischke, sowie des Polizeipräsidenten für das Präsidium Rostock, Peter Mainka, durchgeführt.



Interessierte Medienvertreter sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen. Aus organisatorischen Gründen wird um Anmeldung bis zum 23. Juni 2020, 09:00 Uhr per Email an pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de oder telefonisch über 0381 / 4916 - 3040 bzw. - 3041 gebeten. Vor dem Hintergrund der Covid19-bedingten Einschränkungen wird der Teilnehmerkreis für diese Veranstaltung eingegrenzt. Diesbezüglich wird um Verständnis gebeten.



