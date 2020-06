POL-LWL: Unterwuchs brannte

Moraas (ots) - Etwa 40 Quadratmeter Unterwuchs sind am Donnerstagabend in einem Waldstück bei Moraas in Brand geraten. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und löschte den Brand, der gegen 20 Uhr durch einen vorbeikommenden Autofahrer bemerkt wurde. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat bereits vor Ort die ersten Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Hagenow (Tel 03883/ 6310).



