POL-HWI: Unbekannte entwenden VW Multivan

Wismar (ots) - Im Zeitraum 17. Juni, 23:15 Uhr, bis 18. Juni, 07:30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen VW Multivan in Wismar Süd. Den im unteren Bereich blauen und im oberen weißen Transporter mit ´OD-Kennzeichen´ hatte die 59-jährige deutsche Fahrerin über Nacht auf dem Parkplatz der ehemaligen Robert-Lansemann-Grundschule in der Heinrich-Mann-Straße abgestellt. Heute Morgen musste sie nun feststellen, dass der VW verschwunden war. Der Wert des noch jungen Fahrzeugs dürfte bei 60.000 EUR liegen.



Die Polizei in Wismar bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 03841/203 0 zu melden.



