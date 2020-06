POL-LWL: Zwei Kinder bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lübtheen (ots) - In Lübtheen sind am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall zwei Kinder auf Fahrrädern leicht verletzt worden. Die 12 und 13 Jahre alten Unfallopfer erlitten jeweils Hautabschürfungen. Auf dem Kirchplatz hatte ein PKW zunächst das Fahrrad eines 13-jährigen Jungen gestreift, der daraufhin gegen das Fahrrad einer 12-Jährigen stürzte. Auch das 12-jährige Mädchen kam daraufhin zu Fall. Die beiden Kinder wurden anschließend vor Ort behandelt. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.



