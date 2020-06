POL-LWL: Polizei sucht mit Hubschrauber und Diensthund nach vermissten Mann aus Leezen

Rampe / Leezen (ots) - Nach dem Verschwinden des 42-jährigen Michael Haase aus Leezen (die Polizei informierte), hat die Polizei die Suche nach dem Vermissten seit Donnerstagmorgen intensiviert. Nach einem Hinweis hat die Polizei nun das Fahrrad des seit Samstag verschwundenen Mannes an einem Feldrand bei Rampe entdeckt und das Suchgebiet jetzt zwischen Rampe und Leezen ausgeweitet. Die Suche wird aus der Luft durch den Polizeihubschrauber und seeseitig durch die Wasserschutzpolizei unterstützt. Zudem sind mehrere Streifenwagen der Polizei, ein Fährtenhund sowie ein Polizeimotorrad im Einsatz.



Der Vermisste ist ca. 185 cm groß und kräftig und trägt kurzes rotblondes Haar. Der 42-Jährige, der dringend Medikamente benötigt, macht einen verwirrten Eindruck und verhält sich deshalb auffällig in der Öffentlichkeit. Hinweise zum Aufenthalt des Mannes nimmt die Polizei in Sternberg (Tel. 03847/ 43270) oder die Einsatzleitstelle der Polizei unter der Notrufnummer: 110 entgegen.



