POL-GÜ: Ergänzungsmeldung: Brandstiftung Hotelanlage in Linstow

Linstow / Güstrow (ots) - Am 16.06.2020 berichtete die Polizei über eine Brandstiftung in der Hotelanlage Linstow. Am Abend des 15.06.2020 hatte es im sogenannten ´Valkenflur´, in einem Waschraum, gebrannt. Die Ermittlungsergebnisse lassen den Schluss zu, dass das Feuer gelegt wurde. Weiterhin gibt es Hinweise auf einen möglichen Tatverdächtigen. Jedoch können aus ermittlungstaktischen Gründen keine weiteren Angaben gemacht werden.



