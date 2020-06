POL-HRO: Vermisster 42-Jähriger aus Leezen - Korrektur

Sternberg (ots) - ~Seit dem 14.06.2020, 10:00 Uhr wird der 42-jährige



Michael Haase aus 19067 Leezen



vermisst.



Der Vermisste hat am Wochenende fußläufig seine Wohnung in unbekannte Richtung verlassen. Letztmalig wurde Herr Seibt gegen 10:00 Uhr in Leezen gesehen. Der Vermisste benötigt dringend Medikamente. Er verhält sich in der Öffentlichkeit auffällig oder wirkt verwirrt.



Personenbeschreibung: scheinbares Alter 40 Jahre 185 cm groß kräftige Gestalt kurze rot-blonde Haare



Wer kann Hinweise, insbesondere zum gegenwärtigen Aufenthaltsort von Herrn Haase geben bzw. Wer hat ihn gesehen?



Hinweise nimmt das Polizeirevier Sternberg unter der Telefonnummer 03847 - 4327 0, die Internetwache unter www.polizei.mvnet.de sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.



In der vormals veröfffentlichten Pressemitteilung war versehentlich ein falscher Nachname zu lesen, dies wurde korrigiert. Es wird gebeten, den vormals veröffentlichten Text durch die korrigierte Meldung zu ersetzen.



Hogh, PHK Polizeirevier Sternberg Polizeiinspektion Ludwigslust



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Rostock Pressestelle Yvonne Hanske Sophie Pawelke Telefon 1: 038208 888 2040 Telefon 2: 038208 888 2041 Fax: 038208 888 2006 E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de https://twitter.com/polizei_pp_ros



Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende: Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst Telefon: 038208 888 2110 E-Mail: elst-pp.rostock@polmv.de



