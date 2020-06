POL-LWL: PKW erfasst Fahrrad

Ludwigslust (ots) - In Ludwigslust ist am Donnerstag ein Fahrradfahrer von einem PKW erfasst und leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 12 Uhr an einer Ampel in der Straße ´Grüner Weg´. Der 13-Jährige wollte gerade mit seinem Fahrrad die Straße überqueren, als er dabei vom dem PKW angefahren wurde. Möglicherweise hatte der Autofahrer eine rote Ampel übersehen, jedoch dauern die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch an. Der 13-jährige deutsche Fahrradfahrer wurde nach dem Vorfall vorsorglich zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen kam es lediglich zu geringfügigen Schäden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4626377 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell