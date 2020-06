POL-HWI: Kind angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Gestern Nachmittag wurde ein 11-jähriges Mädchen von einem Auto angefahren und leicht verletzt. Nach ersten Erkenntnissen erfasste ein größerer dunkelgrauer Pkw das Kind als es die Kleinschmiedestraße in Wismar im Kreuzungsbereich Dankwartstraße/ Kleinschmiedestraße überquerte. Der Fahrer hielt daraufhin an, stieg aus dem Auto und entschuldigte sich bei dem Mädchen dafür, dass er es nicht gesehen habe. Danach setze er seine Fahrt fort, ohne sich um die 11-Jährige zu kümmern. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort gegen den Unbekannten ein.



Die Polizei in Wismar bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der 03841/203 0 zu melden.



