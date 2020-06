POL-LWL: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß zweier PKW

Demen (ots) - Beim Zusammenstoß zweier PKW sind am Mittwochmorgen in Demen ein 34-jähriger deutscher Autofahrer und eine 57-jährige deutsche Autofahrerin leicht verletzt worden. Beide Fahrzeuge waren zusammengeprallt, als eines der beiden Autos von einer Grundstücksausfahrt kommend auf die Hauptstraße auffahren wollte. Beide Personen klagten nach dem Zusammenstoß über Schmerzen und wurden zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die Unfallstelle kurzzeitig voll gesperrt werden. Der an beiden Fahrzeugen entstandene Gesamtschaden wird zunächst auf ca. 10.000 Euro geschätzt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust Pressestelle Klaus Wiechmann Telefon: 03874/411 304 E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de http://www.polizei.mvnet.de Twitter: @PolizeiLWL Instagram: @polizei.mv.lup Facebook: Polizei Westmecklenburg



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4626091 OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell